«الساحل والصحراء» يشيد بإطلاق الرئيس السيسي مركز مكافحة الإرهاب

أشاد المجلس التنفيذي الوزاري لتجمع الساحل والصحراء، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطلاق عمل مركز مكافحة الإرهاب التابع للتجمع.

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس التنفيذي الوزاري لتجمع الساحل والصحراء التي عقدت دورته الـ21 في العاصمة المغربية الرباط، اليوم.

وأقيم مركز مكافحة الإرهاب بالقاهرة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بالإصافة إلى مساعدة تجمع الساحل والصحراء على تحقيق أهدافه في التنمية والأمن.