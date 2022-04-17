الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين في مشاجرة بسبب القمامة ببنها

ارشيفية
ارشيفية

شهدت قرية كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة بجوار منزل أحد الطرفين.

جرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج، وتمكن ضباط المركز من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين، بسبب خلافات الجيرة بقرية كفر أبو زهرة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "ر. ص. د"، 41 سائق، مصاب بشظايا خرطوش بالرأس والرقبة، و"ف. أ. ف"، 29 عاما، سائق، مصاب بكدمات متفرقة، والثاني "أ. م. أ"، 55 سنة، سائق، مصاب بكدمات متفرقة، و"أ. أ. م"، 27 سنة، ربة منزل، مصابة بشظايا خرطوش، و"م. إ. ح"، 37 سنة، جميعهم مقيمين ذات الناحية.

وأوضحت التحريات حدوث المشاجرة بسبب خلافات الجيرة وإلقاء القمامة أمام منزل أحد الطرفين، واعتدى خلالها كل من الطرفين على الطرف الآخر، وقيام الثالث بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وأحدث إصابة الأول والرابعة وإصابة أيضا "م ا ع"، 45 سنة، عامل، بشظايا خرطوش، حال مروره من الطريق خلال المشاجرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وتصرح لهم بالخروج عقب تقديم الرعاية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرية كفر أبو زهرة بنها القليوبية مشاجرة خلافات الجيرة إلقاء القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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