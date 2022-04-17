15 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15409) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (3477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (173) مخالفة سير دون تراخيص، (20) مخالفة شروط التراخيص، (28) مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.