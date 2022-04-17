«دفاع النواب»: المركز القومى لإدارة المجال الجوى يعظم العائد الاقتصادى

حذر النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من أن تترتب على هذا المركز المستحدث أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وأكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، على أهمية هذا المركز في تعزيز السلامة الجوية، وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وتقديم الخدمات الملاحية على النحو الأمثل.

من جهته، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المركز يعزز أهداف الأمن القومي المصري، ويرفع الاستفادة من العائد الاقتصادي.

وأشار إلى أن إنشاء هذا المركز سيكون له تأثير كبير في تعزيز التنمية المستدامة التي يسعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان بدأ البرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وأكد تقرير اللجنة أن القانون يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، إذ تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقًا لذلك؛ فقد تم إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئًا إضافيًا على خزانة الدولة، وتبدو أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجي من حيث تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوي ليصبح مرنًا وجاذبًا للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد مالية للدولة.