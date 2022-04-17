الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة السرقة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 5263 لسنة 2021 جنايات الحسينية، بالتعدي بالضرب على مزارع وسرقة رأس الماشية خاصته بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس عام 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود بلاغ من «عبد المعبود.م . إ» عامل زراعي ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بالمدعو «إبراهيم. ال.ع» عاطل ومقيم بدائرة المركز، بتكتيفه من ظهره وشل حركته والتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقام بسرقة رأس الماشية خاصته ولاذ بالفرار.

جنايات الزقازيق وسرقة الحسينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

من 70 لـ450.. أسعار كعك العيد 2022 فى المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

مشروع قانون بالبرلمان لإلزام المواطنين بـ«الأخلاق النبيلة»

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

رويال كاريبيان: مصر ضمن أفضل 15 وجهة مذهلة للرحلات البحرية

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

المؤبد لـ«محمود عزت» في «اقتحام الحدود الشرقية» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى