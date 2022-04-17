السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة السرقة

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 5263 لسنة 2021 جنايات الحسينية، بالتعدي بالضرب على مزارع وسرقة رأس الماشية خاصته بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس عام 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود بلاغ من «عبد المعبود.م . إ» عامل زراعي ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بالمدعو «إبراهيم. ال.ع» عاطل ومقيم بدائرة المركز، بتكتيفه من ظهره وشل حركته والتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقام بسرقة رأس الماشية خاصته ولاذ بالفرار.