السيطرة على حريق فى مخزن بسوق «البالة» ببورسعيد

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق في أحد مخازن سوق الملابس المستعملة "البالة" بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إشارة من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق في مخزن للبالة.

وأصدر مدير أمن بورسعيد، تعليماته بتوجه قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالإدارة.

وتمكنت قوات قسم الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحال التجارية المجاورة، وسوق "البالة" كاملًا والتي تتلاصق محلاتها ببعضها.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على سبب اندلاع الحريق.