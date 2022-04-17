الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فِل السجائر».. محافظة الجيزة تكشف لـ«الدستور» أسباب حريق كرداسة

حريق بمخزن تابع لمصنع
حريق بمخزن تابع لمصنع سجائر

وقع منذ ساعات حريق بمخزن تابع لمصنع سجائر بالقرب من فيلا الفنان عادل إمام بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة.

وتواصلت جريدة "الدستور" مع المكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة، والذي أرجع الحريق إلى أنه التهم بقايا "الفِل" المستخدمة في صناعة السجائر، وتم الدفع بـ 10 سيارة إطفاء و2 خزان مياه سعة 35 لترا للسيطرة على الحريق.

وكان نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السبت، فى السيطرة على حريق داخل مصنع سجائر بمنطقة كرداسة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

والدفاع المدني أو الحماية المدنية أو الوقاية المدنية جهاز يتولى مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.

وبما أن تأمين الحماية والمساعدة للسكان في مواجهة الكوارث والمخاطر مهمة تقع على عاتق الدولة، المتمثلة في مرافقها العمومية، والتي تشكل العمود الفقري لأعمال المرافق العمومية، فإنها مهمة تقع على الحماية المدنية التي تعد من بين المرافق العامة في الدولة فالحماية المدنية تعمل من اجل حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وتهدف إلى توعية الأفراد بمهام الأجهزة الوطنية للحماية المدنية كقوام  الحماية المدنية.

ويحافظ الدفاع المدني على السلم المجتمع بين الافراد والسيطرة الكاكلة حال وقوع كارثة او زلزال بجانب ادواره في الحماية المدنية لقوام المجتمع من كوارث او أزمات.

حريق كرداسة مصنع سجائر أسباب حرق كرداسة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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وائل لطفي

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