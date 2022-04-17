الحماية المدنية تسيطر على حريق فى عمارة بحى أول بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، مساء اليوم السبت، على حريق نشب في الطابق الثالث بإحدى العمائر بشارع مكة في حي أول بالإسماعيلية.

وعلى الفور، دفع اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي الشقق السكنية المجاورة للحريق.

ودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بسيارة إسعاف لمكان الحادث، تحسبًا لوجود مصابين بمكان الحريق الذي نشب في إحدى الشقق السكنية بشارع مكة في الإسماعيلية.

وأكد مصدر طبي أن طواري جامعة قناة السويس، لم تستقبل أي مصابين نتيجة الحريق الذي نشب في شارع مكة في حي أول بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث في الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول بالإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق الذي نشب في الشقة السكنية.

وفي سياق متصل، تمكن رجال الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات، من انتشل جثة شاب في العقد الثاني من العمر، من ترعة الإسماعيلية، بعدما تعرض للغرق بها.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شاب قرب كوبري مركز ومدينة التل الكبير، وعلى الفور انتقل على الفور المقدم محمد فؤاد رئيس وحدة مباحث مركز التل الكبير، وأحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وعدد من القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ.

واستدعت الشرطة قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب بعد بحث دام لما يقرب من 4 ساعات متواصلة، وتحفظت الشرطة على جثمان الشاب في ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

وكشفت التحريات أن الجثة لشباب يدعى حسام محمد فخري محمد عبد الدايم، 17 سنة، مقيم بعزبة الحمادة شارع مضيفة أمين عمر بمدينة التل الكبير.

فيما يواصل رجال الشرطة البحث والتحري لمعرفة سبب سقوط الشاب في الترعة ووفاته، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.