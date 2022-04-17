صحيفتان إماراتيتان: أبوظبى ترفض كل أشكال العنف وتدين استهداف المصلين فى «الأقصى»

أكدت صحيفتا "الاتحاد والخليج" الإماراتيتان، أن أبوظبي ترفض كل أشكال العنف، مؤكدة أنها تعرقل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية تحقن الدماء، وتضمن الحقوق وتهيئ الأجواء لترسيخ التعايش السلمي.

وذكرت صحيفة "الاتحاد"، في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "لا للعنف" أن استهداف المصلين في المسجد الأقصى المبارك واقتحامه من جانب القوات الإسرائيلية، ممارسات غير شرعية تدينها الإمارات بشدة باعتبارها انتهاكًا للقوانين الدولية والأوضاع التاريخية القائمة وحقوق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية.

وأشارت إلى أن هذه الإدانة تعبير صريح ومباشر عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكل أشكاله والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة "الأقصى"، موضحة أن الإمارات تنطلق في موقفها هذا من سعيها المتواصل وجهودها الحثيثة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، لإقرار تسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الخليج) تحت عنوان "انتهاك الأقصى تهديد للسلام"، أن الإمارات التي تؤمن بأن إنهاء النزاعات يتم بالتهدئة وانتهاج الحوار والتفاوض، أدانت بشدة ما تفعله القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، داعية إلى ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، وفي ذلك تعبير عن موقف الإمارات الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكل أشكاله، وتأكيد لحرصها على نجاح الجهود الصادقة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة والقوى الدولية، ويبدو الحل الأمثل لإنهاء هذا الصراع.