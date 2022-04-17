الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفتان إماراتيتان: أبوظبى ترفض كل أشكال العنف وتدين استهداف المصلين فى «الأقصى»

الاقصى
الاقصى

أكدت صحيفتا "الاتحاد والخليج" الإماراتيتان، أن أبوظبي ترفض كل أشكال العنف، مؤكدة أنها تعرقل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسويات سياسية تحقن الدماء، وتضمن الحقوق وتهيئ الأجواء لترسيخ التعايش السلمي.

وذكرت صحيفة "الاتحاد"، في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "لا للعنف" أن استهداف المصلين في المسجد الأقصى المبارك واقتحامه من جانب القوات الإسرائيلية، ممارسات غير شرعية تدينها الإمارات بشدة باعتبارها انتهاكًا للقوانين الدولية والأوضاع التاريخية القائمة وحقوق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية.

وأشارت إلى أن هذه الإدانة تعبير صريح ومباشر عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكل أشكاله والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة "الأقصى"، موضحة أن الإمارات تنطلق في موقفها هذا من سعيها المتواصل وجهودها الحثيثة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، لإقرار تسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الخليج) تحت عنوان "انتهاك الأقصى تهديد للسلام"، أن الإمارات التي تؤمن بأن إنهاء النزاعات يتم بالتهدئة وانتهاج الحوار والتفاوض، أدانت بشدة ما تفعله القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، داعية إلى ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، وفي ذلك تعبير عن موقف الإمارات الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكل أشكاله، وتأكيد لحرصها على نجاح الجهود الصادقة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة والقوى الدولية، ويبدو الحل الأمثل لإنهاء هذا الصراع.

صحيفة الاتحاد الإماراتية صحيفة الخليج الإماراتية اعتداءات المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى اقتحامات المسجد الأقصى الدفاع عن المسجد الأقصى

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

رياح خماسينية تضرب مصر اليوم.. وتحذير لكبار السن

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

ألمانيا تسجل 3978 إصابة جديدة بكورونا

كيف يتعامل مرضى «الجيوب الأنفية» مع الرياح الخماسينية؟

«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى

«البلاد» السعودية: التصعيد الممنهج للاحتلال الإسرائيلى انتهاك للقرارات والمواثيق الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال يومين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الاقصى

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع