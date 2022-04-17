مقتل 10 فى إطلاق نار بمركز تجارى بساوث كارولينا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ساوث كارولينا.

وأكد متحدث باسم الأجهزة الأمنية حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، اعتقال 3 أشخاص على خلفية الحادث، مشيرًا إلى أن إطلاق النار لم يكن عشوائيًا وإنما استهداف شخصي بين المشتبه بهم على ما يبدو.

كانت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الأمنية قامت بإخلاء مركز كولومبيانا التجاري جراء حادث إطلاق النار، مطالبة سكان المنطقة بتوخي الحذر.