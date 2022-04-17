الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 10 فى إطلاق نار بمركز تجارى بساوث كارولينا الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية

 أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ساوث كارولينا.

وأكد متحدث باسم الأجهزة الأمنية حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد،  اعتقال 3 أشخاص على خلفية الحادث، مشيرًا إلى أن إطلاق النار لم يكن عشوائيًا وإنما استهداف شخصي بين المشتبه بهم على ما يبدو.

كانت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الأمنية قامت بإخلاء مركز كولومبيانا التجاري جراء حادث إطلاق النار، مطالبة سكان المنطقة بتوخي الحذر.

السلطات الأمريكية إطلاق نار إطلاق نار كثيف إطلاق ناري ولاية ساوث كارولينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

رياح خماسينية تضرب مصر اليوم.. وتحذير لكبار السن

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

ألمانيا تسجل 3978 إصابة جديدة بكورونا

كيف يتعامل مرضى «الجيوب الأنفية» مع الرياح الخماسينية؟

«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى

«البلاد» السعودية: التصعيد الممنهج للاحتلال الإسرائيلى انتهاك للقرارات والمواثيق الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال يومين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الاقصى

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع