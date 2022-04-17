استقبال ومباحثات الرئيس السيسي مع وفد من الكونجرس الأمريكي يتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونجرس الأمريكي، لبحث التطورات الدولية والإقليمية وتصريحات الرئيس بخصوص حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الرئيس: تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.. وفد الكونجرس الأمريكى: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وشريك محورى بالمنطقة" أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما فى ظل الواقع الإقليمي المضطرب فى المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجي، وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكى، مشيرا إلى الأهمية التى توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة

من جانبه، أكد أعضاء الوفد الأمريكى الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين.

- وفد الكونجرس الأمريكي: مصر ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي



وأشار أعضاء الوفد إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة، مع تأكيد التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار والأمن فى مصر، بعد النجاح فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات، لا سيما على الصعيد السياسى والعسكرى والاقتصادى، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي

- التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية



كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، في حين أكد الرئيس موقف مصر الثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذى من شأنه أن يفتح آفاقا للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

الشعب الفلسطيني

- رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير ليصبح مزارا سياحيا عالميا



فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "سرعة الانتهاء من المتحف المصري الكبير ليصبح مزارا سياحيا عالميا" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من المتحف المصرى الكبير الذي يضم كنوز الحضارة المصرية، ويترقب العالم والمصريون افتتاحه قريبا ليصبح مزاراً جاذباً على خريطة السياحة العالمية، للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة في إطار من العرض المتحفي وفق أحدث الأساليب والتقنيات، مشيرا إلى أن التطوير الذي تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير يساهم في استكمال منظومة سياحية وحضارية مميزة تحقق للزوار تجربة فريدة، مكلفا محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من دهان واجهات العمارات المحيطة بالمتحف.

جاء ذلك خلال زيارته المتحف المصرى الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعماله، ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة، ورافقه خلال ذلك د . خالد العناني وزير السياحة والآثار، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأحمد راشد محافظ الجيزة، عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، د . مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ود. الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف وعدد من قيادات ومسئولى المتحف.

وخلال تفقده قاعات وصالات العرض الرئيسية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير السياحة والآثار، حول آخر مستجدات تنفيذ أعمال المتحف المصرى الكبير، ومعدلات الإنجاز والتطور في الأعمال الإنشائية الخاصة به، وكذا ما يتعلق بالعرض المتحفى لمختلف القطع الأثرية بقاعات وصالات العرض، فضلاً عما يتعلق بتجهيزات نقل وعرض تلك القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

جولة رئيس الوزراء

- إدارة المتحف بدأت مشروعاً لاعتماده كمبنى أخضر



وأشار الوزير إلى أن إدارة المتحف بدأت مشروعاً لاعتماده كمبنى أخضر وحصوله على شهادة الهرم الأخضر المصري، ليكون أول متحف مصري يحصل على هذا الاعتماد، موضحا أن هذه الخطوة المهمة من شأنها زيادة المردود الاقتصادي، كما عرض الوزير جانياً من الخطة الترويجية للمتحف المصرى الكبير، والحملات الدعائية التي سيتم إطلاقها على مختلف منصات التواصل.

المتحف المصري الكبير

- الرئيس يوجه تطوير قناة السويس ومجراها الملاحى وكافة مرافقها



فيما ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرئيس يطلع على معدلات حركة الملاحة..ويوجه في اجتماع بمدبولي وربيع: تطوير القناة ومجراها الملاحى وكافة مرافقها لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة..على مستوى حركة التجارة العالمية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس، واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذا جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لبحث سبل التعاون مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية.