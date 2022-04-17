بالتزامن مع رياح الخماسين.. مخاطر صحية للعاصفة الترابية وطرق الوقاية منها

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من الرياح المحملة بالأتربة “رياح الخماسين” مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، والتي يكون لها آثار ضارة على بعض أصحاب الأمراض والتي يجب معرفة التعامل معها.

وقد تقلل العواصف الترابية من جودة الهواء ووضوح الرؤية، وقد يكون لها آثار ضارة على الصحة، لا سيما للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل متعلقة بالتنفس، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ health ”المخاطر الصحية ما يمكنك فعله لتجنب أو تقليل تأثير العواصف الترابية على صحتك.

التعرض والآثار الصحية للرياح المحملة بالأتربة

الرضع والأطفال والمراهقين هم أكثر عرضة للمشاكل أثناء الرياح المحملة بالأتربة

كبار السن من الفئات الأكثر عرضة للمشاكل أثناء الرياح المحملة بالأتربة.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة.

الأشخاص المصابون بأمراض القلب هم أكثر عرضة للمشاكل أثناء الرياح المحملة بالأتربة.

يعاني أيضا أصحاب مرضى السكري هم من المشاكل أثناء الرياح المحملة بالأتربة.

مخاطر التعرض للأتربة المحملة بالأتربة.

- يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مزمنة مثل التهاب الشعب الهوائية والربو ومشاكل في القلب والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي .

- يمكن أن تكون العواصف الترابية أيضًا حاملة للمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والأسمدة والمبيدات والعديد من البكتيريا والفطريات والفيروسات الأخرى.

- يمكن أن تؤدي العواصف الترابية أيضًا إلى الالتهاب الرئوي الترابي ، وهي حالة من التعرض المفرط للغبار مما يؤدي إلى امتلاء الرئتين بالغبار والتهاب الحويصلات الهوائية. كانت حالة شائعة جدًا خلال Dust Bowl في الولايات المتحدة. تشمل الأعراض الشائعة للمرض ألم الصدر والسعال والحمى الشديدة وصعوبة التنفس. المرض غالبا ما يكون قاتلا.

- غالبًا ما تدخل جزيئات الغبار المتطايرة إلى عينيك ، مما يؤدي إلى مشاكل مثل إصابات العين وخدوش القرنية واعتمادًا على ما يدخل فيها ، يمكن أن تكون الحالة شديدة جدًا.

كيف تحمي نفسك من الرياح الترابية

أفضل رهان هو البقاء في الداخل قدر الإمكان مع إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة ومع ذلك ، تأكد من تنقية الهواء باستخدام مرشح جسيمات فعال للهواء في كثير من الأحيان ، فقد يكون الهواء العالق داخل المنازل أسوأ من الهواء الخارجي.

- ارتدِ قناع تلوث الهواء وتأكد من أنه حاصل على شهادة N95 حيث تم اختبار تلك القناع فقط لأداء الترشيح.

- تناول الأطعمة التي تزيد من مقاومتك ضد PM 2.5 ، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E وبيتا كاروتين، وهي تشمل الخضار الورقية الخضراء واللوز والجزر وغيرها الكثير.

- يجب عليك تجنب التمارين العنيفة في وقت الرياح المحملة بالأتربة ، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو السكري أو حالة مرتبطة بالتنفس.

- لا تضيء الشموع أو تبقى في جو مليء بالدخان عندما تكون في الداخل.

- تجنب الأنشطة الخارجية بقدر المستطاع و إذا اضطررت إلى الخروج ، اقضِ أقل وقت ممكن بالخارج.