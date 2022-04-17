الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة أيرلندية تطرح نصائح لتوفير استهلاك البنزين والنقود

بنزين
بنزين

نشرت احدي الشركات الإيرلندية الكبري  على موقعها الإخباري مقالة تضم نصائح موجهة لسائقي السيارات الإيرلنديين لتقليل استهلاك الوقود وتوفير النقود.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، ورد في المقالة: "يجب تدريب نفسك على التفكير قليلا في الطريق المقبل. هكذا يمكنك تقليل الفرملة المفاجئة، وفي بعض الحالات يمكنك رفض استخدام الفرامل تماما، مثلا عن طريق المناورة بين خطي الطريق، أو الاقتراب ببطء من التقاطع".

 

بالإضافة إلى ذلك، ينصح السائقون بعدم تشغيل جهاز مكيف الهواء، وإزالة جميع الأشياء الثقيلة من السيارة، وزيادة السرعة بالتدريج وبسلاسة، وفي النهاية التخلي تماما عن استخدام السيارة إذا كان هذا الأمر ممكنا.

 

وارتفعت أسعار الوقود في عدد من الدول الغربية بعد تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. 

 

وفي بريطانيا ازدادت أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 54%، فيما تسجل تكلفة البنزين ووقود الديزل زيادة قياسية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

استهلاك البنزين هلاك نصائح إيرلندي بنزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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