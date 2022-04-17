خروج 1600 متعاف من كورونا من المستشفيات فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليوم الأحد، إن ما إجماليه 1600 متعاف من كوفيد-19 خرجوا من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس السبت.

وخرج ما مجموعه 149770 مريضا من المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي بعد تعافيهم من كوفيد-19 حتى نهاية يوم السبت الماضي، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير، فقد سُمح بخروج 30170 ممن كانوا على اتصال وثيق بحالات مؤكدة، من الملاحظة الطبية في البر الرئيسي يوم السبت.

وفي سياق متصل ، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي سجل 26155 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 3529 إصابة مصحوبة بأعراض و22626 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقابل 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض و 20895 بدون أعراض و تركزت معظم الحالات في المركز المالي شنغهاي و هي مركز تفشي الإصابات الحالية في الصين.

