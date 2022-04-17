الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المفوضية الأوروبية» تدعو دول الاتحاد لإمداد أوكرانيا بالأسلحة على وجه السرعة

فون دير لاين
فون دير لاين

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي إلى إمداد أوكرانيا بالأسلحة على وجه السرعة.

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة بيلد آم سونتاج: "يجب على جميع الدول الأعضاء القادرة في الاتحاد الأوروبي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة، لأنه عندها فقط يمكنها أن تصمد أمام صراعها الدفاعي الصعب". 

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا فرق "بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة" التي يمكن وضعها على أراضي أوكرانيا.

ويوم الإثنين، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عقب اجتماع في لوكسمبورج لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على مواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسط مخاوف من تصاعد الأعمال العدائية في شرق البلاد.

من جهته حذر، نيكولاي كوبرينتس، مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، من أن الأسلحة التي يزودها الاتحاد الأوروبي إلى كييف، بعد مرور بعض الوقت، ستنتشر دون حسيب ولا رقيب في جميع أنحاء أوروبا ويمكن أن تقع في أيدي الإرهابيين.

الاتحاد أوكرانيا المفوضية الاوروبية الاوروبية الاوروبي مفوضية الأوروبية إمداد أوكرانيا بالأسلحة إمداد أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

طارق شوقى: إعلان تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

وقت الإمساك.. موعد أذان الفجر 16 رمضان 2022 – 1443

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

«ميتافيرس» تحقق رغبة الخلود فى عالمها الإفتراضى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى