الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 93 ألف إصابة بكورونا و203 وفيات

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 93 ألفا وإصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و 305 آلاف و 752 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
 

كما سجلت البلاد 203 وفيات بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و 92 وفاة.
 

وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس السبت 44.53 مليون شخص، أو 86.8% من تعداد السكان، في حين حصل 33 مليون شخص، أي نحو 3 .64% على جرعات تنشيطية.

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