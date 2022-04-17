الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق بمحول كهرباء بجوار جامعة خاصة بالغربية

حريق بمحول كهرباء
حريق بمحول كهرباء

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، في السيطرة على حريق اندلاع في محول كهرباء، بجوار إحدى الجامعات الخاصة بنطاق قرية ديما بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح،

 

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية ، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا يفيد اندلاع حريق هائل بالقرب من إحدى الجامعات الخاصة فى نطاق قرية ديما بدائرة مركز كفرالزيات، وتبين من المعاينة اندلاع حريق هائل في محول كهرباء بجوار إحدى الجامعات الخاصة بنطاق قرية ديما بدائرة المركز.

 

ونجح رجال الحماية المدنية، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق السكنية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتجرى الآن عمليات الصيانة والإصلاح بالكشك.

-السيطرة حريق اندلاع بمحول كهرباء بجار جامع خاصة بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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