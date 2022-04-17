مصرع شاب في مشاجرة بالبدرشين

لقى شاب مصرعه، أمس السبت، خلال تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، في إحدى قرى البدرشين.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمصرع شاب نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، ونقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.



بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال محاولته فض المشاجرة، تعرض لاعتداء ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.



وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.