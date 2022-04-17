الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة بالبدرشين

مشاجرة
مشاجرة

لقى شاب مصرعه، أمس السبت، خلال تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، في إحدى قرى البدرشين.


تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمصرع شاب نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، ونقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة. 

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال محاولته فض المشاجرة، تعرض لاعتداء ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة. 

وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

خلافات الجيرة البدرشين مشاجرة فارق الحياة المشاجرة ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

ارتفاع عدد ضحايا حادث كارولاينا الجنوبية لـ12 مصابا بينهم حالات حرجة

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 15.. التكفيرى أبو أيوب يبلغ جماعته بوسيلة جديدة للتواصل

وزير الداخلية يكرم مؤمن عبيد تقديرًا لجهوده فى العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

دوري أبطال أفريقا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى