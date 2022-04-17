العائدون الحلقة 15.. خطة المخابرات المصرية لتهريب «صفوان»

شهدت الحلقة 15 من مسلسل العائدون تطورًا بالأحداث حول «صفوان» أو فرانك الذي يعمل ضمن تنظيم داعش الإرهابي بإحدى الدول الأوربية، حيث إن المخابرات المصرية تسعى خلفه للحصول على خطة انتقال الدواعش إلى مصر.

وبعد مطالبته بمبلغ 5 ملايين دولار لتسلميها وتأمين نفسه، خططت المخابرات المصرية لتهريبه لمصر للحصول على هذا المعلومات منه، وقابله خالد ضرغام الذي يؤدي دوره هاني رمزي لإجباره عن طريق فضحه أمام رئيسه كمال بصوره مع زوجته.

وتمثلت الخطة في نقل صفوان، الذي يؤدي دوره الممثل صالح عبدالنبي لمنطقة أمنة مقابل إعطاءه للمعلومات، وعرض عليه ضرغام بأخذه لمصر وهناك يقدم المعلومات ثم يأمنوا له هربه وقال: «احنا قارب النجاة الوحيد بالنسبالك»، وقام الضابط عمر «أمير كرارة» بنقله عبر الحدود عن طريق إحدى سيارات النقل الثقيل.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.