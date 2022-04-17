العائدون الحلقة 15.. بداية الظهور الفعلي لـ علاء داخل تنظيم داعش

كشف مسلسل العائدون في حلقته الـ15 عن بداية الاندساس الفعلي لعلاء داخل صفوف تنظيم داعش، وكان قد حذره ضابط المخابرات المصرية من نزار جنيد الدين، وهو الذراع الأيمن لسياف بأنه قتل أبوه أمام أعضاء التنظيم لكونه اعترض على بعض الأمور الخاصة بالجماعة، فيقول ضابط المخابرات لعلاء: «إذا كان عمل كدة مع أبوه، تخيل ممكن يعمل معاك إيه لو كشفك»، فيرد علاء عليه قائلًا: «مش محتاج أتخيل»، وأكد ضابط المخابرات أن نزار هو المدخل الرئيسي للوصول إلى الارهابي سياف.



وكانت قد أظهرت الحلقات السابقة من مسلسل العائدون، استهداف الأمن المصري بالخارج لأحد الشباب المصريين هناك "علاء" والذي كان يعمل بقناة تليفزيونية مناهضة لمصر تتبع تنظيم إرهابي دولي، ليبدأ الأمن الوطني في إنقاذه من الوقوع في براثن هذا التنظيم كاشفًا له عن حقيقة الوضع والتهم التي ستوجه إليه إذا ما استمر في العمل بها القناة دون التعاون معهم، ومن ثم تكشف بعد ذلك الحلقات عن خطوات تجنيده.

كما عرضت الحلقة طلب علاء الاستماع إلى صوت أمه من خلال الاتصال بها هاتفيًا قبل بداية دخوله السري بصفوف الجماعة الإرهابية داعش، خوفًا من موته خال انكشف أمره دون أن تسامحه.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.