الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 15.. بداية الظهور الفعلي لـ علاء داخل تنظيم داعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

كشف مسلسل العائدون في حلقته الـ15 عن بداية الاندساس الفعلي لعلاء داخل صفوف تنظيم داعش، وكان قد حذره ضابط المخابرات المصرية من نزار جنيد الدين، وهو الذراع الأيمن لسياف بأنه قتل أبوه أمام أعضاء التنظيم لكونه اعترض على بعض الأمور الخاصة بالجماعة، فيقول ضابط المخابرات لعلاء: «إذا كان عمل كدة مع أبوه، تخيل ممكن يعمل معاك إيه لو كشفك»، فيرد علاء عليه قائلًا: «مش محتاج أتخيل»، وأكد ضابط المخابرات أن نزار هو المدخل الرئيسي للوصول إلى الارهابي سياف.

وكانت قد أظهرت الحلقات السابقة من مسلسل العائدون، استهداف الأمن المصري بالخارج لأحد الشباب المصريين هناك "علاء" والذي كان يعمل بقناة تليفزيونية مناهضة لمصر تتبع تنظيم إرهابي دولي، ليبدأ الأمن الوطني في إنقاذه من الوقوع في براثن هذا التنظيم كاشفًا له عن حقيقة الوضع والتهم التي ستوجه إليه إذا ما استمر في العمل بها القناة دون التعاون معهم، ومن ثم تكشف بعد ذلك الحلقات عن خطوات تجنيده.

كما عرضت الحلقة طلب علاء الاستماع إلى صوت أمه من خلال الاتصال بها هاتفيًا قبل بداية دخوله السري بصفوف الجماعة الإرهابية داعش، خوفًا من موته خال انكشف أمره دون أن تسامحه.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

العائدون مسلسل العائدون المخابرات المصرية الخامسة عشر سياف نزار جنيد الدين الأمن المصري بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

ارتفاع عدد ضحايا حادث كارولاينا الجنوبية لـ12 مصابا بينهم حالات حرجة

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 15.. التكفيرى أبو أيوب يبلغ جماعته بوسيلة جديدة للتواصل

وزير الداخلية يكرم مؤمن عبيد تقديرًا لجهوده فى العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

دوري أبطال أفريقا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى