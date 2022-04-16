السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 15.. الشك ينتاب «ورد» تجاه تصرفات «ماهر» نحو صديقتها

ورد
ورد

تضمنت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «المشوار» الكثير من الأحداث حول هروب ماهر وورد من الشرطة لتورطهم في قضية تهريب آثار.

أحداث الحلقة الـ15 من «المشوار»

وحازت حلقة اليوم من «المشوار» على إعجاب قاعدة كبيرة من الجماهير المصرية عبر السوشيال ميديا، حيث بدأت دينا الشربيني «ورد» زوجة الفنان محمد رمضان "ماهر" أن ينتابها الشك في تصرفات ماهر المريبة تجاه صديقتها «عزة»، ولذلك طالبت خلال الحلقة أن تذهب من منزل صديقتها، كما أمرته بإيجاد منزل أخر كي تسكن فيه خلال الفترة المقبلة لعزمها الشديد على ترك منزل صديقتها.

يشارك محمد رمضان بطولة مسلسل المشوار دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، المسلسل تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة ميديا هب «سعدى – جوهر».

المشوار ماهر خيانة ماهر عزت الحلقة 15

رئيس التحرير

وائل لطفي

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