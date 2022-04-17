الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سعداوى يتفقد توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار فى السويس

متابعة توافر السلع
متابعة توافر السلع في السويس

أجرى السكرتير العام لمحافظة السويس، خالد سعداوي، اليوم، جولة لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من جودتها، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس .

FB_IMG_1650137459830

وترأس سعداوي جولة تفقدية للمرور على المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقة الملاحة بحي السويس ومدينة العبور بحي الأربعين، في إطار الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومجابهة الغلاء، والتلاعب بالأسعار، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

FB_IMG_1650137450386

 رافق السكرتير العام خلال الجولة محمد عبدالله مدير عام المالية والإدارية ومحمد رشاد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس والعميد علاء إسماعيل مدير عام الأسواق بالمحافظة وعماد حمدي سكرتير حي السويس.

FB_IMG_1650137444810


وحرص سعداوي على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن السويسي من: دقيق، وأرز،  ومكرونة، وزيت، وسكر، واللحوم والدواجن، والأسماك والمنظفات، والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الآدمي وتوافرها بأسعار مخفضة.

FB_IMG_1650137440244


ووجه السكرتير العام بضرورة وضع قوائم أسعار بشكل واضح لكل منتج، بدلا من قائمة الأسعار المجمعة، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

FB_IMG_1650137438279

وكان نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان قد ترأس في وقت سابق، جولة لمتابعة توافر  السلع بمعرض «أهلا رمضان» بأرض المعارض بحي السويس لمتابعة سير العمل والبيع بأسعار مخفضة لجميع أنواع اللحوم والسلع والمواد الغذائية والدواجن والخضروات والفاكهة وجميع مستلزمات رمضان.

FB_IMG_1650137436091

 

FB_IMG_1650137428934
FB_IMG_1650137432410


رافق نائب المحافظ والسكرتير العام كلا من: محمد الملاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس وعماد حمدي سكرتير الحي.

FB_IMG_1650137434443


وفي الجولة تم التأكيد على المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات الغذائية وتوافر احتياجات المواطنين من الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن والسلع الغذائية خلال شهر رمضان للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، ومنع الاستغلال لبعض التجار في ظل وجود الأزمة العالمية.

وزارة التموين معرض رمضان أسعار شهر رمضان ضبط المواطنين السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

«أحمد عز جاب لى شنطة فلوس».. أبرز تصريحات نقيب الممثلين أشرف زكى

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق بجوار فيلا عادل إمام

طارق شوقى: إعلان تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة الأسبوع المقبل

وقت الإمساك.. موعد أذان الفجر 16 رمضان 2022 – 1443

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

جهود مكثفة لمحافظة القاهرة وصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق البديلة للعشوائيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع الطوق الأمنى المفروض على الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية: القدس تسقط كل مؤامرات التهويد.. وتشكل فرصة للجميع

المغرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى