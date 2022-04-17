سعداوى يتفقد توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار فى السويس

أجرى السكرتير العام لمحافظة السويس، خالد سعداوي، اليوم، جولة لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من جودتها، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس .

وترأس سعداوي جولة تفقدية للمرور على المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمنطقة الملاحة بحي السويس ومدينة العبور بحي الأربعين، في إطار الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومجابهة الغلاء، والتلاعب بالأسعار، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

رافق السكرتير العام خلال الجولة محمد عبدالله مدير عام المالية والإدارية ومحمد رشاد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس والعميد علاء إسماعيل مدير عام الأسواق بالمحافظة وعماد حمدي سكرتير حي السويس.



وحرص سعداوي على التأكد من توافر كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن السويسي من: دقيق، وأرز، ومكرونة، وزيت، وسكر، واللحوم والدواجن، والأسماك والمنظفات، والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الآدمي وتوافرها بأسعار مخفضة.



ووجه السكرتير العام بضرورة وضع قوائم أسعار بشكل واضح لكل منتج، بدلا من قائمة الأسعار المجمعة، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكان نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان قد ترأس في وقت سابق، جولة لمتابعة توافر السلع بمعرض «أهلا رمضان» بأرض المعارض بحي السويس لمتابعة سير العمل والبيع بأسعار مخفضة لجميع أنواع اللحوم والسلع والمواد الغذائية والدواجن والخضروات والفاكهة وجميع مستلزمات رمضان.



رافق نائب المحافظ والسكرتير العام كلا من: محمد الملاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس وعماد حمدي سكرتير الحي.



وفي الجولة تم التأكيد على المتابعة المستمرة لأسعار السلع والمنتجات الغذائية وتوافر احتياجات المواطنين من الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن والسلع الغذائية خلال شهر رمضان للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، ومنع الاستغلال لبعض التجار في ظل وجود الأزمة العالمية.