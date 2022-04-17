الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يتعامل مرضى «الجيوب الأنفية» مع الرياح الخماسينية؟

الرياح الخماسينية
الرياح الخماسينية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من السبت، وحتى الخميس، ومن المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

في السطور التالية نقدم عدداً من المعلومات حول طبيعة هذا الطقس وطريقة التعامل معه والذي يعرف باسم الرياح الخماسيني، وذلك بحسب ما ورد في موقع “cosmopolitan”.

المشاكل الصحية التي يمكن أن تتعرض لها خلال هذا الطقس الخماسيني السيئ

تهيج في الجهاز التنفسي

تعمل هذه الرياح على إحداث حالة من التهيج للجهاز التنفسي، خاصة مع الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع الحساسية الصدرية، وكذلك مرضى الجيوب الأنفية، لذلك فمن المهم أن يلتزم الأشخاص أمراض الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية المنزل خلال الفترة القادمة قدر المستطاع، لكي لا يتم إصابتهم بمكروه.

لهؤلاء الأشخاص وغيرهم نقدم أفضل الطرق للتعامل مع الرياح الخماسينية والطقس المتقلب بشكل عام وهي:

غلق النوافذ

من المهم غلق جميع النوافذ التي يمكن أن تصل إلينا الأتربة من خلالها والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب على الجميع خلال هذه الفترة ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية سواء كانت حساسية الأعين أو الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية.

استخدام الأدوية المعتادة

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة من نوعية هذه الأمراض المذكورة سلفا من المهم أن يقوموا بزيارات دورية للطبيب ويقوم الطبيب خلالها بكتابة الأدوية التي يمكن أن يستعملوها في هذه الحالات التي يتعرضون لها مع التقلبات الجوية.

شرب السوائل على مدار اليوم

من المهم أن يقوم الإنسان خلال فترة التقلبات الجوية بشرب المزيد من المشروبات الساخنة والتي من شأنها أن تهدء من الالتهابات وتعمل على مزيد من القدرة على الاستنشاق، طالما كان الإنسان مضطرا للتواجد في الأماكن التي تنشط فيها الرياح الخماسيني.

الوجه البحري جنوب سيناء الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس المتقلب السواحل الشمالية

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وائل لطفي

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