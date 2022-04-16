السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الاحزاب يلتقي سفير فرنسا لدى القاهرة

وفد التنسيقية
وفد التنسيقية

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالسفير الفرنسي لدى القاهرة، مارك باريتي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في السفارة. 


أكد «باريتي»، في بداية اللقاء بعد الترحيب والتعرف بوفد التنسيقية، مشدداً علي عمق العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات. 


وشرح الوفد، أهداف تنسيقية شباب الأحزاب، وأهدافها وما تم من إنجاز وما قدمته خلال سنواتها الثلاث، كما تحدث عن تميز التنسيقية بالتنوع الأيديولوجي والسياسي لأعضاءها، وأنها جاءت نتيجة لكثير من التجارب الشبابية التي صنعت روابط عززتها المؤتمرات الشبابية وساهمت في خروج التنسيقية التي أصبحت تتبوأ مكانة سياسية مهمة من خلال تواجد 6 نواب محافظين من أعضائها و48 ممثلا عن التنسيقية بالبرلمان المصري بغرفتيه، وعدد كبير من الأعضاء  المتميزين في مختلف المجالات.


أشاد السفير الفرنسي، بأهمية التجربة التنسيقية في الحياة السياسية المصرية، والعلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا على مدار العقود الماضية في مجالات متعددة سواء السياسية، الثقافية، العلمية، والاقتصادية. 

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تناول اللقاء استعدادات التنسيقية لقمة المناخ 27، التي تعقد في مصر ودور الشباب فيها. 


وتناول اللقاء، دور التنسيقية في الملفات النيابية والتشريعية وتفردها بحلقات الحوار المجتمعي الواسع بشأن مختلف الملفات التشريعية خاصة القوانين المنتظرة ذات الأهمية. 


كما تناول اللقاء المستجدات العالمية في ضوء الأزمة (الروسية -الأوكرانية).


وفي نهاية اللقاء، أعرب وفد التنسيقية عن شكرهم لحفاوة الاستقبال وعن تقديرهم للعلاقات المصرية الفرنسية وإمكانية التعاون في تبادل الخبرات السياسية بين الشباب المصري والفرنسي خاصة عقب انتهاء الانتخابات الفرنسية الحالية.


ضم وفد التنسيقية، محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، شيماء عبدالإله المتحدث الإعلامي للتنسيقية عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء مجلس النواب عن التنسيقية أميرة صابر، محمد عبد العزيز، عماد خليل، رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.

الانتخابات مجلس النواب الأحزاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السفير الفرنسى

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