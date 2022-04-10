الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عمرو عزت نائب التنسيقية يطالب بتبني دراسة «الشيوخ» حول الزيادة السكانية

النائب عمرو عزت
النائب عمرو عزت

دعا عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتبني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن دراسة النمو السكاني وتنمية الأسرة.

وقال «عزت» خلال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة، إن الدراسة المعروضة اليوم دراسة أكثر من رائعة، وأكاديمية كاملة تليق بقيمة مجلس الشيوخ الذي يعتبر العقل المفكر والقلب النابض للدولة. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدراسة أصابت بحق الهدف المرجو منها وهو الحديث عن الانفجار السكاني والكثافة السكانية، التي أصبحت تعاني منها الدولة وتأثير ذلك على التنمية المستدامة وارتفاع نسبة البطالة والفقر في المدن.

ودعا عزت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني هذه الدراسة الكاملة وجاء في نتائجها كيفية استخدام الكثافة السكانية لتنمية المجتمع ورفعة الدولة المصرية في عدة مجالات تنموية.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن «مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها إلي رئيس الجمهورية».

 وقال «عبد الرازق» إنه وفقا لأحكام لائحة المجلس وللقانون والدستور يحال التقرير وما ورد به من توصيات لرئيس الجمهورية.

 ورفع رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال ترفع الجلسة على أن تعود في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة «عبد الرازق».

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النمو السكاني الجلسة العامة الزيادة السكانية النائب عمرو عزت حجاج

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