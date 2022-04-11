وكيل «السياحة» في صالون «تنسيقية الأحزاب»: أزمة إهدار الطعام تتعلق بالوعي

قال محمد عامر، وكيل وزارة السياحة للمنشآت الفندقية، إن الفنادق المصرية لا تهدر الطعام كما يروج البعض، نتيجة استفادة مئات العاملين به.

وأضاف عامر، في كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، أن الفنادق تضع لوحات إرشادية للمواطنين في الفنادق لحثهم على ترشيد الاستهلاك في الطعام، لافتا إلى أن الفنادق المصرية تشارك المجتمع المدني في أنشطته لمكافحة إهدار الطعام.

وأوضح أن أزمة إهدار الطعام في مصر تتعلق بالوعي وتغيير ثقافة المواطنين نحو الطعام والاهتمام بالأكل الصحي، مؤكدا أن وزارة السياحة تلزم وتحفز الفنادق بكل الطرق على ترشيد الاستهلاك في كل شئ، سواء طعام أو ماء أو كهرباء، مع تطبيق معايير الاستدامة.

وأكد وكيل وزارة السياحة أن مكافحة هدر الطعام يبدأ من الأسرة المصرية، وصولا إلى مواجهة التجاوزات حول الظاهرة تشريعيا ورقابيا.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، صالونا سياسيا حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

أدارت الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من محمد عامر، وكيل وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.