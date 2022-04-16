إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرصد مبادئ سياسة مصر الخارجية

رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، مبادئ سياسة مصر الخارجية، جاء فيه أن سياسة مصر الخارجية تقوم على 5 مبادئ هي كالآتي:

- دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي.

- الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية فى إطار استقلال القرار المصري.

- دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة.

- الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.

- اعتبار الإطار العربى مجال تحرك رئيسى لسياسة مصر الخارجية، مع استمرار التركيز على النشاط الخارجى المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة في الإطارين الإسلامي والأفريقي، وارتباط مصر بدول حوض النيل.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في إنفوجراف، أنواع حق الملكية، وهى الملكية الخاصة والملكية العامة والملكية المشتركة.