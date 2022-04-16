السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة أمريكية: عقار معالج للسل يمكن أن يحارب اضطراب الخوف والقلق

عقار معالج للسل
عقار معالج للسل

توصل علماء من جامعة "تكساس" الأمريكية إلى أن الدواء المستخدم كخط دفاع ثانٍ ضد السل؛ يمكن أن يعزز علاج اضطرابات الخوف والقلق.
وأوضحت الدراسة الجديدة أن عقار "D-cycloserine" تم إدراجه في قائمة "منظمة العالمية للأدوية" الأساسية لقدرته على وقف نمو جدران الخلايا البكتيرية، لكن في العقود الأخيرة، لاحظ باحثو الصحة العقلية التأثير العصبي للمضاد الحيوي، لا سيما داخل اللوزة، المركز العاطفي للدماغ - حيث يعيش الخوف.
وأظهرت العديد من الدراسات - التي أجريت على عقار "DCS"- أنه يمكن أن يساعد في تعزيز تعلم السلامة، الذي يحدث أثناء جلسات العلاج النفسى التى تتضمن علاج السل.
ووجد الفريق البحثي أنه عند إقرانه بعلاج السل، الذي يهدف إلى تصحيح استجابات القلق من خلال توفير مساحات آمنة للمرضى؛ للتعامل مع مخاوفهم - يعمل DCS كـ "مُحسِّن معرفي"، ويعزز الروابط العصبية القوية التي تساعد على زيادة تجربة التعلم، ويهدف هذا النهج المكون من جزأين إلى تعزيز التعرض وخلق ذاكرة أمان ثابتة.

تكساس الولايات المتحدة معالج للسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

ياسر جلال.. أن تصبح بؤرة النجومية وتحتفظ بأصلك الطيب

شيخ الأزهر للبابا تواضروس: علاقة المسلمين والمسيحيين تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء

ثلاثي هجومي يقود الأهلي أمام الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

إصدار 134 قرار غلق إداري لمنشآت طبية مخالفة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين