دراسة أمريكية: عقار معالج للسل يمكن أن يحارب اضطراب الخوف والقلق

توصل علماء من جامعة "تكساس" الأمريكية إلى أن الدواء المستخدم كخط دفاع ثانٍ ضد السل؛ يمكن أن يعزز علاج اضطرابات الخوف والقلق.

وأوضحت الدراسة الجديدة أن عقار "D-cycloserine" تم إدراجه في قائمة "منظمة العالمية للأدوية" الأساسية لقدرته على وقف نمو جدران الخلايا البكتيرية، لكن في العقود الأخيرة، لاحظ باحثو الصحة العقلية التأثير العصبي للمضاد الحيوي، لا سيما داخل اللوزة، المركز العاطفي للدماغ - حيث يعيش الخوف.

وأظهرت العديد من الدراسات - التي أجريت على عقار "DCS"- أنه يمكن أن يساعد في تعزيز تعلم السلامة، الذي يحدث أثناء جلسات العلاج النفسى التى تتضمن علاج السل.

ووجد الفريق البحثي أنه عند إقرانه بعلاج السل، الذي يهدف إلى تصحيح استجابات القلق من خلال توفير مساحات آمنة للمرضى؛ للتعامل مع مخاوفهم - يعمل DCS كـ "مُحسِّن معرفي"، ويعزز الروابط العصبية القوية التي تساعد على زيادة تجربة التعلم، ويهدف هذا النهج المكون من جزأين إلى تعزيز التعرض وخلق ذاكرة أمان ثابتة.