روشتة طبية قبل رياح الخَماسيني لمرضى الجيوب الأنفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس السيء التي ستشهدها البلاد غدًا من منخفض خماسيني شديد الحرارة على معظم محافظات الجمهورية.

قدّم د.مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، نصائح مهمة للمواطنين الأكثر عرضة لرياح الخَماسيني، خاصة مرضى الجيوب الأنفية أبرزها:

◘ تجنب الأماكن المكشوفة المحملة بالغبار

وقال بدران إن رياح الخماسين التي تكون محملة بالغبار ضارة على أصحاب الجيوب الأنفية، وعلى الأشخاص عمل استنشاق دافيء للأنف لعدم الإصابة بالانسداد، كما نصح بدران بتجنب المناطق المحملة بالأتربة والغبار وعدم الخروج في تلك الفترة، خاصة مع الصيام.

◘ تنظيف الجسم من الغبار فور دخول المنزل

وأكد بدران أنه يجب على المواطنين تنظيف أجسامهم فور الدخول للمنازل لما تحمله من غبار وأتربة ضارة، لافتة إلى أن تلك الأتربة تكون محملة بكتيريا ضارة على الجسم، لذا يجب تنظيف الجسد وعمل حمام دافيء.

◘ ارتداء الكمامة لتفادي الأتربة والغبار الضار

وشدد بدران على ضرورة الالتزام بالجلوس في المنازل لأصحاب الأمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وإن لزم الأمر يجب ارتداء الكمامة لتفادي الأتربة، لأنها تكون محملة بالبكتيريا والغبار وسموم الأتربة، ومخالفات الشوارع والملوثات العالقة بالجو.

◘ نصائح للمواطنين يجب الالتزام بها لتجنب الإصابة بالحساسية، خاصة في شهر رمضان.

1- يجب التزام مرضى الجيوب الأنفية، وحساسية الصدر المنازل في حالة وجود أتربة وغبار شديد بالجو.

٢- يجب عدم الخروج في وقت الظهيرة لما تشهده البلاد من ارتفاع في درجة الحرارة وغبار مليء بالبكتيريا الضارة.

٣- يجب عمل حمام استنشاق للأنف فور الرجوع للمنزل، تجنبًا للإصابة بالحساسية.

٤- يجب عدم رش أي معطر على الملابس التي يرتديها الأشخاص في تلك الظروف الصعبة.

٥- عدم رش معطر جو في المنزل لعدم الإصابة بحكّة في الأنف والشعور بحالة من الدوخة.

٦- التزام المنازل لمن يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية.

٧- وضع قطعة من القماش المبلل على نوافذ المنزل لعدم دخول التراب الخفيف.

٨- تجنب الأماكن المكشوفة المحملة الأتربة والغبار على مرضى الحساسية.

٩- يجب استشارة الطبيب المختص في حالة وجود أي مشاكل صحية.

١٠- يجب تناول الأدوية الخاصة بمرض الحساسية تحت استشارة الطبيب المختص.