الكبير أوي 6 الحلقة 15| جوني يقرر أن يصبح يوتيوبر لينافس «كسبانة»

بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير أوي 6 بمشادة وعراك بين الكبير أوي "أحمد مكي" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" حول استهلاك باقة الإنترنت بسبب مقاطع اليوتيوب التي تشاهدها ليل نهار، واستنجدت بأخيه جوني لتهرب من ضرب الكبير أوي لها.

واتضح أن مربوحة تتابع يوتيوبر تدعى "كسبانة" تعد الوجبات في غرفة النوم وتقلدها مربوحة وتتابعها لحظة بلحظة، وطهت كفتة في غرفة النوم مثلها، وكسبانة شخصية مستوحاة من اليوتيوبر "أم نور" التي اشتهرت بعمل الوجبات في غرفة نومها وعلى سريرها، وكانت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

غضب جوني من مشاهدة كل هذه العدد من المتابعين لكسبانة، خاصة أنها لا تقدم محتوى مفيد وتتربح مكاسب هائلة من مشاهدة الفيديوهات، وقرر أن يصبح بلوجر هو الآخر كي ينافس كل المدونين.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 15.

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.