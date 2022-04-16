السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكبير أوي 6 الحلقة 15| جوني يقرر أن يصبح يوتيوبر لينافس «كسبانة»

الكبير
الكبير

بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكبير أوي 6 بمشادة وعراك بين الكبير أوي "أحمد مكي" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" حول استهلاك باقة الإنترنت بسبب مقاطع اليوتيوب التي تشاهدها ليل نهار، واستنجدت بأخيه جوني لتهرب من ضرب الكبير أوي لها.

واتضح أن مربوحة تتابع يوتيوبر تدعى "كسبانة" تعد الوجبات في غرفة النوم وتقلدها مربوحة وتتابعها لحظة بلحظة، وطهت كفتة في غرفة النوم مثلها، وكسبانة شخصية مستوحاة من اليوتيوبر "أم نور" التي اشتهرت بعمل  الوجبات في غرفة نومها وعلى سريرها، وكانت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

غضب جوني من مشاهدة كل هذه العدد من المتابعين لكسبانة، خاصة أنها لا تقدم محتوى مفيد وتتربح مكاسب هائلة من مشاهدة الفيديوهات، وقرر أن يصبح بلوجر هو الآخر كي ينافس كل المدونين.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 15.

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عزالعرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبوحجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

رحمة أحمد أحمد مكى مسلسل الكبير أوي الكبير أوي مربوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر للبابا تواضروس: علاقة المسلمين والمسيحيين تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء

أعلى من معدلاتها الطبيعية.. «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

سعودي يشتري طائرتين إيرباص لابنه: من الخيال إلى الحقيقة

سائحون أسبان يزورون المركز الثقافي الأفريقي بأسوان (صور)

الكبير أوي 6 الحلقة 15| جوني يتحول إلى يوتيوبر ليؤثر في سكان المزاريطة

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الاحتلال وطلبة فلسطينيين بمحيط جامعة القدس

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين