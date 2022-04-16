السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر

المضبوطات
المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام راكب مصري بحوزته أقراص من عقار الترامادول المخدر حاول تهريبهم داخل عبوة غذائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

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أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن وجود اشياء مخالفة، الا انه تلاحظ ل عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك المعين للعمل بالخط الأخضر ارتباك الراكب ومحاولته الخروج مسرعا من الصالة، فعرض الأمر على محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ والذي كلفه بتفتيش حقائب الراكب يدويا.

أسفر التفتيش عن ضبط 1220 كبسولة من عقار الترامادول المخدر أخفاهم الراكب داخل عبوة لسائل غذائي.

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أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب إلى النيابة المختصة.

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