السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 4 طائرات مزودين بكاميرات ونظارتين 3D بمطار القاهرة

صوره من المضبوطات
صوره من المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته أربعة طائرات مزودين بكاميرات ونظارتين ثلاثيتي الأبعاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي تقدم أحد الركاب القادمين على الرحلة لإنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه من خلال صالة الخدمة المميزة ومعه إقرار جمركي يفيد أنه يحمل حقيبتين ليس بداخلهما ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب او رسوم جمركية وأنه مسئول مسئولية تامة عما بداخلهم، وذلك لـ خالد حسام الديب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون طائرات مزودين بكاميرات.

قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا في وجود الراكب مما اسفر عن ضبط اربع طائرات مفككين مزودين بكاميرات ماركة " درون " و اثنين كاميرا مفردين ونظارتين ثلاثيتي الأبعاد وواحد ريموت خاص بالطائرات.

أمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الي النيابة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات الأمنية.

جمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية صالة الوصول لجنة الخط الأخضر الخطوط الإماراتية الإجراءات الجمركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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