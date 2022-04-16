بعد تحذير «الصحة».. كل ما يمكن معرفته عن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية، لما يسببه من مخاطر جسيمة على صحة الإنسان.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، حسب موقع kidshealth الأمريكي.

ما هو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية؟

يحدث الإفراط في استخدام المضادات الحيوية عند استخدام المضادات الحيوية عندما لا تكون هناك حاجة إليها، المضادات الحيوية هي واحدة من أعظم التطورات في الطب، لكن الإفراط في تناولها أدى إلى مقاومة البكتيريا التي يصعب علاجها.

وأصبحت بعض الجراثيم التي كانت في يوم من الأيام شديدة الاستجابة للمضادات الحيوية أكثر مقاومة، يمكن أن يسبب هذا التهابات أكثر خطورة، مثل عدوى المكورات الرئوية أو الالتهاب الرئوي، والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية والتهاب السحايا والتهابات الجلد والسل .

ماذا تعالج المضادات الحيوية؟

هناك نوعان رئيسيان من الجراثيم يمكن أن تصيب الناس بالمرض: البكتيريا والفيروسات. يمكن أن تسبب أمراض لها أعراض متشابهة ، لكنها تتكاثر وتنشر المرض بشكل مختلف:

البكتيريا هي كائنات حية موجودة كخلايا مفردة. البكتيريا موجودة في كل مكان ومعظمها لا يسبب أي ضرر ، وفي بعض الحالات تكون مفيدة. لكن بعض البكتيريا ضارة وتسبب المرض عن طريق غزو الجسم والتكاثر والتدخل في عمليات الجسم الطبيعية.

تعمل المضادات الحيوية ضد البكتيريا لأنها تقتل هذه الكائنات الحية عن طريق وقف نموها وتكاثرها.

من ناحية أخرى الفيروسات ليست حية تنمو وتتكاثر فقط بعد أن تغزو الخلايا الحية الأخرى، ويمكن لجهاز المناعة في الجسم محاربة بعض الفيروسات قبل أن تسبب المرض، لكن البعض الآخر مثل نزلات البرد يجب أن يأخذ مجراه ببساطة فالمضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات.

الآثار الجانبية للإفراط في استخدام المضادات الحيوية:

- المضادات الحيوية تزيد من حالات الإسهال المميتة عند الأطفال:

نظرًا لأن غالبية نزلات البرد فيروسية، فإن استخدام المضادات الحيوية لعلاجها لا يوقف العدوى ويمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن نصف المضادات الحيوية الموصوفة للأطفال هي لعلاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي المرتبطة بنزلات البرد.

والأطفال الذين يتناولون المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي الروتينية هم أكثر عرضة للإصابة بالسلالات العدوانية المقاومة للمضادات الحيوية من البكتيريا المعروفة باسم C. diff.

المضادات الحيوية يمكن أن تزعج الأمعاء الحساسة:

تحتوي الأمعاء على حوالي 100 تريليون بكتيريا من سلالات مختلفة في حين أن بعضها قد يكون مميتًا، إلا أن هناك توازنًا طبيعيًا في القناة الهضمية يمكن التخلص منه بواسطة المضادات الحيوية. هذه البكتيريا المفيدة ، والمعروفة باسم فلورا الأمعاء ، تدعم المناعة والهضم السليم.

وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية العدوانية مفيدة في حالة الاصابة بعدوى خطيرة، إلا أنها تقضي على العديد من بكتيريا الأمعاء الجيدة مع ترك تلك المناعية لتزدهر هذا هو الحال مع عدوى الإسهال فكثير من الناس، وخاصة الأطفال ، معرضون للآثار الجانبية غير المرغوب فيها للمضادات الحيوية غير الضرورية ، بما في ذلك التغييرات الدائمة في الفلورا المعوية.

المضادات الحيوية تساعد في تعليم البكتيريا الجيدة أن تصبح سيئة:

طورت البكتيريا دفاعات ضد المضادات الحيوية من خلال عملية نقل الجينات الأفقي في الأساس، لا تحتاج البكتيريا إلى التكاثر لتمرير الحماية الجينية من المضادات الحيوية. يمكن ببساطة نقل هذه الجينات إلى البكتيريا التي تمر عبر القولون يمكنها نقل جيناتها المقاومة إلى أشكال أخرى من البكتيريا.

زيادة حالات السيلان غير القابل للعلاج:

هناك حالات تسمى حالات السيلان المقاوم للمضادات الحيوية، لا يسبب مرض السيلان غير القابل للعلاج الألم فحسب، بل تم ربطه أيضًا بمرض التهاب الحوض، والحمل خارج الرحم، والعقم البوقي، والتهابات العين الوليدية.