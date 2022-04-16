مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق فاقوس- أبوكبير، أمام قرية البيروم، بدائرة مركز فاقوس.

أسفر الحادث عن مصرع "يسرى.م.ي" 15 سنة، مقيم قرية البيروم، وإصابة "محمد.ك.ع" 50 سنة، بكسر مفتوح بالركبة اليمنى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس العام، ونقل المصاب لذات المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.