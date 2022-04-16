نادي قضاة لبنان يؤكد الضرورة الملحة لإقرار قانون يمنح السلطة القضائية استقلالها الفعلي

أكد نادي قضاة لبنان على الضرورة الملحة لإقرار قانون يمنح السلطة القضائية استقلالها الفعلي بدءًا بتحرير كل المراكز القضائية دون أي استثناء، من وجوب صدور مرسوم لاختيارها.

واعتبر النادي ، في بيان له اليوم، أن تأخر صدور مرسوم تعيين رؤساء الغرف الشاغرة لدى محكمة التمييز جدد التأكيد على ضرورة إقرار قانون جديد للسلطة القضائية.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن الشهر الماضي انتهائه من تعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز بانتظار طريق التواقيع الملزمة، إلى حين صدورها بمرسوم رسمي.