السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخصان مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك، بدائرة مدينة القرين، وتم نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وتوك توك، في طريق 36 الحربى، بمدينة القرين، بمحافظة الشرقية.

أسفر الحادث عن مصرع "إبراهيم.ر.ع" 18 سنة، مزارع، و"مصطفى.ع.أ" 35 سنة، مزارع، كلاهما مقيمين مدينة القرين، وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شخصان حادث تصادم سيارة ملاكي توك توك المستشفى النيابة العامة

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