السبت 16 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد اعتراف محمد رمضان بالخيانة في «المشوار».. أفضل طريقة للتعامل مع الزوج المخادع

المشوار
المشوار

منذ بداية حلقات "المشوار" وهناك حالة رفض شديدة لعلاقة ورد بصديقتها عزة، الشخصية التي تلعب دورها ندى موسى، كما أنها أيضا في حالة رفض تام لشخصية ماهر والتي يلعبها محمد رمضان، وفي الحلقة الرابعة عشر، ظهر وجود علاقة سابقة بين ماهر وعزة، هي السبب وراء رفض كل منهما للآخر لشعورهم بأنهما خانا ورد، التي هي زوجة الأول وصديقة الثانية.

في السطور التالية نشير إلى أفضل طريقة للتعامل مع الزوج المخادع، وهذا بحسب ما ورد في موقع "very well":

تقبلي مشاعرك:
في اللحظات الأولى التي تتعرفين فيها على خيانة الشريك وخداعه لك، هناك عدد من المشاعر المتضاربة التي يمكن أن تصيب قلبك وعقلك، افسحي لها الطريق وقومي بالتعبير عنها بالشكل الذي تريدين سواء كانت هذه المشاعر مشاعر صدمة، أم خوف، أو دموع، أو ارتباك واكتئاب، كل هذه مشاعر طبيعية يجب أن تفسحي لها المجال لكي لا تدخلي في نفق مظلم من الاكتئاب والقلق الذي لا ينتهي.

لا داعي للانتقام:
في كثير من الأحيان من الممكن أن يؤدي الشعور بالخيانة إلى الرغبة في الانتقام عن طريق الحديث عن تفاصيل الخيانة إلى الأصدقاء ويمكن عن طريق ما هو أسوأ وهو الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا التصرف ليس صحيح، فمن الممكن أن يمنحك هذا التصرف شعورا مؤقتا بالرضا، ولكن لن يكون الأمر في صالحك بعد ذلك، وسوف تلوم نفسك بالطبع على المضي قدما في مثل هذه القرارات الانفعالية.

حاول الاهتمام بنفسك:

بالطبع تخلف هذه التجارب النفسية السيئة أثار سلبية على القلب والجسد معا، لذلك من المهم أن تقوم بالاعتناء بنفسك سواء كان هذا الاعتناء عن طريق تهذيب روحك وجعلها أكثر إقبالا على الحياة وتقبل لما حدث، أو الاعتناء بالمظهر والشكل العام الخارجي لك، فكلما أمور من شأنها أن تعيد إليك الثقة بالنفس، ويجعلك تتجاوز هذه الأزمة سريعا، دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، بشكل عام الاهتمام بما تتطلبه الروح والمظهر الخارجي أمور من شأنها أن تعيد إليك الثقة بالنفس وتجعلك أكثر رضا وإقبالا على الحياة، الآن وبعد ذلك.

محمد رمضان التواصل الاجتماعي ندى موسى الحلقة الرابعة عشر المشوار اللحظات الاولى

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