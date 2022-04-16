إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، شخصا يبلغ من العمر 57 عامًا يقيم بدائرة مركز العسيرات مصابًا بطلق خرطوش بالساق اليسرى جنوب محافظة سوهاج، وتم ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وبمواجهته، اعترف بارتكابها وأرشد عن السلاح المستخدم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز وإصابة أحد أطرافها بطلق خرطوش وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص، تبيِّن من خلال التحريات وصول المدعو (ناصر. م) - 57 عامًا - إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حاصل على ليسانس حقوق ويقيم دائرة مركز العسيرات مصابًا برش خرطوش بالساق اليسرى.

وبسؤال المصاب، اتهم المدعو (طارق. ي) - 35 عامًا - عامل ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.