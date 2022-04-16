مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

شهد طريق مسطرد شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم، بسبب السرعة بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع على طريق "مسطرد – شبين القناطر"، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة الحادث وإعداد تقرير بشأنه.