السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

شهد طريق مسطرد شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وأصيب 3 آخرون فى حادث تصادم، بسبب السرعة بين سيارة نصف نقل وتروسيكل، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع على طريق "مسطرد – شبين القناطر"، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب مهندس فني من إدارة مرور القليوبية لمعاينة الحادث وإعداد تقرير بشأنه.

طريق مسطرد شبين القناطر القليوبية حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

أخبار فاتتك| الإفراج عن فريق كريزي تاكسي وتوقعات موعد نهاية الحرب على أوكرانيا

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

«البيتكوين بـ40 ألف دولار».. ارتفاع أسعار العملات المشفرة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها