السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروس تمنع دخول السيارات المسجلة فى الاتحاد الأوروبى لأراضيها

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أعلنت وزارة النقل البيلاروسية عن فرض الحظر على دخول السيارات والشاحنات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي لأراضيها اعتبارًا من 16 أبريل، وذلك ردًا على القيود الأوروبية ضد بيلاروس.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه حتى 23 أبريل، لن تطبق تلك القيود على السيارات التي دخلت أراضي بيلاروس قبل 16 أبريل.

وتستثنى من هذا الحظر السيارات التي تنقل الحمولات المرسلة عبر البريد والحيوانات الحية.

وستحدد بيلاروس نقاط عبور خاصة للسيارات والشاحنات التي تستثنى من الحظر.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض حظرًا على قيام شركات النقل الروسية والبيلاروسية بنقل حمولاتها عبر أراضي الاتحاد، وألزمت كافة الشركات بسحب كافة شاحناتها من دول الاتحاد الأوروبي بحلول 16 أبريل الجاري.

جاء ذلك ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وبيلاروس التي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

و على صعيد آخر، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق،  بأن بلاده اقترحت أن تكون بيلاروس إحدى الدول الضامنة للمعاهدة الروسية الأوكرانية المستقبلية، والآن يتم الاتفاق على جميع القضايا بما فيها الدول الضامنة.

وأضاف «لافروف» في تصريحات صحفية: «لا أريد الخوض في تفاصيل عملية التفاوض ومحتواها.. أريد فقط أن أقول إنه بناء على طلب الجانب الأوكراني، يجب أن يكون الوضع المحايد غير التكتلي وغير النووي مصحوبًا بضمانات».

وتابع "لافروف"، خلال محادثات مع وزير الخارجية الأرمني: «جيران أوكرانيا يودون رؤية كل الدول المجاورة لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى ضمن ضامنين للأمن، بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي».

وقال: «لقد اقترحنا أن تكون جمهورية بيلاروس من بين هذه الدول الضامنة، والآن يتم الاتفاق على كل هذه القضايا، بما في ذلك النطاق الكامل للدول الضامنة، ونحن نؤيد أن تكون بيلاروس من بينها».

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