السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف فى القدس

أعمال العنف فى القدس
أعمال العنف فى القدس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق إزاء أعمال العنف في القدس". 

وأضافت الخارجية في بيان أنها تدعو "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف".

وحثت الوزارة "المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع"، لافتة إلى أنها "تتابع عن كثب التطورات وستظل على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات".

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