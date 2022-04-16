الفول بالجمبرى.. آخر إبتكارات المصريين فى وجبة السحور (فيديو)

طبق الفول المدمس هو الطبق الرئيسي علي مائدة السحور المصرية فلا غنى عنه ولا يفرق بين غني أو فقير في مصر، لذلك يتفنن الجميع في تقديمه و تحضيره وإضافة الكثير من التوابل علي تلك الوجبة الرئيسية، لكن من أغرب الإضافات التي قدمت علي طبق الفول كان الجمبري والذي لقي إعجاب الكثير من الأهالي وأصبحوا يتوافدون لتناوله في أحد المطاعم.

رصدت" الدستور" في بث مباشر أغرب الإضافات علي طبق الفول وحجم الإقبال عليه.

قال" محمد وحيد" صاحب المطعم إنه يعمل منذ أكثر من 30 عام في تقديم وجبة الفطور للأهالي وفي الشهر الكريم يقدم وجبة السحور لذلك حاول لابتكار في تقديم طبق الفول والذي يعد من الأطباق الرئيسية عند كل المصرين وقام بإضافة خلطة الجمبري لطبق الفول والبطاطس والتي نالت إعجابه الجميع وأصبح الأهالي يأتون إليه من مناطق مختلفة لتناول الفول والبطاطس بالجمبري.

"السر في النظافة والابتكار" بتلك الكلمات الدلالية أوضح "وحيد" أنه يشتري أجود أنواع الخضروات والبطاطس والفول لإعدادها داخل المحل مع الحفاظ علي تنظيفها أكثر من مره لتقديمها للزبائن التي تأتي له من مناطق مختلفة بجانب وجود زبائن من محافظات مختلفة يأتون له لتناول وجبة السحور داخل مطعمه وتذوق خليط الجمبري للأطباق المقدمة" الناس بتيجي من كل مكان علشان تاكل الفول بالجمبري"

إقبال كبير علي خلطة الجمبري للأطباق المقدمة

تابع "وحيد" أنه ابتكر خلطة الجمبري علي الفول منذ عام وسر تلك الخلطة موجودة عنده فقط ومنذ ابتكارها تهافت عليها الكثير من الأهالي لتناولها" خلطة الجمبري نالت إعجابه الجميع"

وأضاف أن الأسعار عنده مناسبة جداً، حيث يبدأ سعر طبق الفول بالجمبري من 12 جنيه ومعه إضافته إلى 20 جنيهاً بحسب اختلاف الكمية وطبق البطاطس بالجمبري بخمسه جنيهات فقط.