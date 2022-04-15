المشوار الحلقة 14.. تورط فؤاد بيه في قضية الآثار مع «وجيه»

تضمنت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "المشوار"، الكثير من الأحداث التي تدور معظمها حول محاولة الشرطة العثور على مكان "ورد" و"ماهر"، لتورطهم في قضية تهريب آثار من المتحف المصري.

أحداث "المشوار" في الحلقة 14

ومن ضمن مشاهد حلقة اليوم من "المشوار" محاولة الشرطة معرفة ما إذا كان "فؤاد بيه" مشترك مع صديقه "وجيه" في قضية تهريب الآثار، حيث عثرت الشرطة على بعض قطع آثار المتحف المصري بمنزل "وجيه" والذي مازال ينكر أنه لا يعرف من أين أتت تلك القطع، ولهذا صرح "فؤاد بيه" أن مايربطه "بوجيه" علاقة شخصية وليست علاقة عمل.

يجسد محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل المشوار دوري الزوجين ماهر وورد ، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث مفاجئات عديدة مع توالي الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق ، حيث يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.