السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 14.. تورط فؤاد بيه في قضية الآثار مع «وجيه»

المشوار
المشوار

تضمنت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "المشوار"، الكثير من الأحداث التي تدور معظمها حول محاولة الشرطة العثور على مكان "ورد" و"ماهر"، لتورطهم في قضية تهريب آثار من المتحف المصري.

أحداث "المشوار" في الحلقة 14 

ومن ضمن مشاهد حلقة اليوم من "المشوار" محاولة الشرطة معرفة ما إذا كان "فؤاد بيه" مشترك مع صديقه "وجيه" في قضية تهريب الآثار، حيث عثرت الشرطة على بعض قطع آثار المتحف المصري بمنزل "وجيه" والذي مازال ينكر أنه لا يعرف من أين أتت تلك القطع، ولهذا صرح "فؤاد بيه" أن مايربطه "بوجيه" علاقة شخصية وليست علاقة عمل.

يجسد محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل المشوار دوري الزوجين ماهر وورد ، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث مفاجئات عديدة مع توالي الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق ، حيث يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

المشوار ماهر الحلقة 14 ورد وجيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف