مصدر عراقى : طائرة مجهولة تقصف نقطتين للحشد الشعبى

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن طائرة مجهولة قصفت نقطتين للحشد الشعبي وألحقت أضرارا في الأرواح والماديات.

وقال المصدر إن طائرة مجهولة قصفت نقطتين عسكريتين للواء 87 من الحشد الشعبي بين سد دوريان في ناحية زمار شمال محافظة نينوى، وفق قناة السومرية نيوز العراقية.

وأضاف أن “لم يعرف حتى الآن حجم الخسائر بالأرواح والمعدات جراء هذا القصف أو الجهة المسؤولة عن هذه العملية”.

وأشار المصدر إلى أن “جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أكد أن القصف طال مواقع للحشد الشعبي في ناحية زمار شمالي نينوى”.