الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الأرض الحمراء».. كليب جديد لمغني الراب إسلام سيتو

مغني الراب إسلام
مغني الراب إسلام سيتو

يستعد مطرب الراب إسلام سيتو، لطرح تراك جديد بعنوان "الأرض الحمرا" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلماته وإخراج رامز محمود.
ومن المقرر طرح الأغنية، في عيد الفطر المبارك، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
وكان قد طرح إسلام سيتو مؤخرا أغنية بعنوان "متحرقش" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية حققت نجاح كبير في الشارع وعلي منصات السوشيال ميديا مثل انغامي ويوتيوب وسبوتيفاي بعد شهر من طرحها.
وتقول كلمات الأغنية:
مفيش اعذار فمتبدأش
معنديش وقت متحرقش 
مش هحلك فمتحلمش 
عويل بلدك متشرفش 
هيا لو دارت نتعامل 
سيبك سايب تتخابث
هنفجرم بلادن 
اخوك فرود فالشارع 
بلعب ثابت منا جامد
طيلك يا ضعيف بس حالل 
مش هشغل بالي و سايب 
كل غيران مني قافش 
مفيش مفروض دا نصيب ياه 
باشا منغير جرافته 
ملازمني سلاحي فالشنطة 
السماعة بتصدر عظمة
مجانين بتشوفنا بتهرب 
عالمسرح نطلع نخطف 
احنا نجوم بتنور حفلة 
هديك نبزة من الخبرة.

اسلام سيتو الارض الحمرا كليب جديد مغني الراب أغاني الراب

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