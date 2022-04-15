من وحي «فاتن أمل حربي».. كيف يرد الأبناء تضحيات الآباء من أجلهم ؟

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل «فاتن أمل حربي»، مشهد كثيرا ما يتكرر داخل المنازل المصرية، وهو عندما قامت «فاتن» الشخصية التي تلعب دورها نيللي كريم، بإعادة الملابس التي اشترتها لنفسها من أجل أن تشتري لأطفالها الأحذية التي أعجبوا بها.

وفي السطور التالية نشير إلى ما يجب على الأبناء فعله تجاه الآباء بعد كافة التضحيات التي يقومون بها من أجلهم، بحسب ما ورد في دار الإفتاء المصرية:



جاء في رد «الإفتاء» عن كيفية رد الجميل للأهل، قولهم إن الإسلام دعا إلى البر بالوالدين والإحسان إليهما، ومساعدتهما بكل وسيلة ممكنة بالجهد والمال، والحديث معهما بكل أدب وتقدير، وعدم التضجر وإظهار الضيق منهما، قال الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) الإسراء/ 23- 24.

بر الوالدين من أفضل الطاعات:

يعتبر الإسلام إن البر بالآباء والأمهات من أفضل أنواع الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، يكفي أنهم سبب بوجودهم في الحياة كما أنهم عرفوا على تربيتهم تربية صالحة، وهذا الأمر هو سبب سعادتهم في الحياة الدنيا والآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ) رواه مسلم.

مراعاة حقوق الوالدين:

طالما أن الوالدين لم يأمرو بمعصية فقد أوجب الإسلام لهما حقوقاً ينبغي على الأبناء مراعاتها حتى لو كانا مشركين، قال الله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) لقمان/15.

الاستماع لهما:

من المهم أيضا أن ينصت الأبناء للأبناء أثناء حديثهم إليهم وعدم مقاطعتهما في الحديث، بالإضافة إلى السمع والطاعة في كافة التوجيهات والأوامر التي تقدم لهم من قبل والديهم.