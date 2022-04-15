الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تحقق في وجود مرتزقة أجانب بالقوات الأوكرانية

سفيتلانا بيترينكو
سفيتلانا بيترينكو

أعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية أنها تحقق حاليا في معطيات عن وجود مقاتلين من الفيلق الفرنسي في صفوف القوات الأوكرانية، في إطار قضية جنائية تتعلق بمشاركة مرتزقة أجانب في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو - في تصريحات اليوم - "إن لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات حول مشاركة مرتزقة من بولندا وفرنسا إلى جانب أوكرانيا"، مضيفة "أنه وفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الصاروخية حيدت مفرزة من المرتزقة البولنديين يصل عددها إلى 30 شخصا في قرية (إيزيومسكي) بمنطقة خاركوف"، مشيرة إلى وجود تقارير أيضا عن مقاتلين من الفيلق الفرنسي في صفوف قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.
وتابعت بيترينكو قائلة: "سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية تتعلق بتجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس".

موسكو روسيا القوات الأوكرانية أوكرانيا

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