محمد رمضان يعلن إحياء حفله الغنائى الأول بالأردن

أعلن المطرب محمد رمضان، عن استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتزامن مع يوم عيد الاستقلال الخاص بالمملكة خلال شهر مايو المقبل.

ونشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له أثناء تعاقده على الحفل وعلق عليها قائلًا: "كل الحُب والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وشعبًا.. ميعادنا في مايو القادم بإذن الله يوم عيد الاستقلال أقوى حفلة في الأردن وسعيد إن أول زيارة لي للأردن وأول لقاء لي بالحكومة وبالشعب الأردني هيكون يوم عيد استقلال الأردن الشقيقة".

وأحيا النجم محمد رمضان نهاية شهر مارس الماضي آخر حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "حلبة فورمولا وان" والتي أقيمت بجدة.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه ومنها: "ثابت، على الله، مافيا، الملك، نمبر وان، يا حبيبي، أنا جدع، بوم بوم، ورايحين نسهر، وبابا، وأنا البطل، ومصباح علاء الدين"، وغيرها.

ويشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل تليفزيوني جديد يحمل اسم "المشوار" والمعروض حاليًا عبر قناة DMC الفضائية وتشاركه في بطولته النجمة دينا الشربيني.

يعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، العمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى- جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق، ولكن هناك شيئًا غريبًا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.