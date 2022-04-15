الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس يلتقى قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة بمناسبة ذكرى انتصارات 10 رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى من الزيارة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير طنطـاوي، تزامنـاً مـع احتفالات مصـر والقوات المسلحة بـذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، التقى الرئيس قادة القوات المسلحة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأدار حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كل الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيداً بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة
الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارة

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وائل لطفي

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الرئيس يلتقى قادة القوات المسلحة عقب صلاة الجمعة بمناسبة ذكرى انتصارات 10 رمضان

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