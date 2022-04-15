إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.. الأحاديث النبوية عن شهر رمضان الكريم

يصادف اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم ويبحث الكثير من الناس عن أحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، عن شهر رمضان وفضل الصيام فيه، لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي أبرز أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان الكريم.

الأحاديث النبوية عن شهر رمضان الكريم

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم"، (رواه البخاري ومسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يقول: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"، (رواه البخاري ومسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، (رواه البخاري ومسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين"، (رواه مسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة"، (رواه الترمذي وصححه الألباني).

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له"، (رواه البخاري ومسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم"، (رواه النسائي وصححه الألباني).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، (رواه البخاري ومسلم).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان"، (رواه البخاري ومسلم).

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، أغلق فلم يدخل منه أحد"، (رواه البخاري ومسلم).

